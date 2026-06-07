Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تحذر من "رد شامل" على أي مغامرة إسرائيلية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حمودي والمالكي يدعوان الى تسريع استكمال الكابينة الوزارية

سياسة

2026-06-07 | 14:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمودي والمالكي يدعوان الى تسريع استكمال الكابينة الوزارية
77 شوهد

دعا رئيس المجلس الاعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى تسريع استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب حمودي في بيان، "استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الإسلامي السيد نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون، وبحثا التطورات الاقليمية ومستجدات الساحة السياسية العراقية، وتبادلا الرؤى حول متطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها".
 
وخلال اللقاء، أكد الطرفان وفق البيان "مسؤولية جميع القوى الوطنية في تغليب المصالح العليا لتسريع استكمال الكابينة الوزارية".
 
وشددا على أن "ما يواجهه البلد من تحديات وصعوبات، تستوجب تعاوناً وجهداً استثنائياً من الجميع للحد من تأثيرها على المواطن والجانب الخدمي"، منوهان إلى اهمية دور الإطار في تعزيز انسيابية العملية السياسية وحفظ الاستقرار، وتهيئة ظروف انجاح البرنامج الحكومي.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
Play
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
Play
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Play
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Live Talk
Play
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
Play
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
Play
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
Play
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
Play
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
Play
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Play
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Live Talk
Play
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
Play
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
Play
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
علناً
Play
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
Play
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
Play
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02

اخترنا لك
طهران تقدم لبغداد شرحاً مفصلاً بشأن أسباب الهجوم الإيراني الأخير
17:46 | 2026-06-07
القضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب "حسنين قاسم محمد الخفاجي" بتهمة الابتزاز (وثيقة)
04:20 | 2026-06-07
تقرير: العراق يستجيب لطلب أمريكي بعدم دمج فصائل "التنسيقية" في المؤسسات الأمنية
04:00 | 2026-06-07
بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب.. هل سيمضي عام 2026 دون موازنة؟
03:12 | 2026-06-07
في ظل تعثر "الكابينة".. "الأخبار" تكشف: تسليم السلاح لا يكفي لإرضاء واشنطن
05:50 | 2026-06-06
تحالف العزم ينعى المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض
05:54 | 2026-06-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.