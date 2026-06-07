حمودي والمالكي يدعوان الى تسريع استكمال الكابينة الوزارية

دعا الاعلى الإسلامي ، ورئيس إئتلاف دولة القانون ، الى تسريع استكمال الكابينة الوزارية.

وقال في بيان، "استقبل الاعلى الإسلامي السيد رئيس إئتلاف دولة القانون، وبحثا التطورات الاقليمية ومستجدات الساحة السياسية العراقية، وتبادلا الرؤى حول متطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها".

وخلال اللقاء، أكد الطرفان وفق البيان "مسؤولية جميع القوى الوطنية في تغليب المصالح العليا لتسريع استكمال الكابينة الوزارية".

وشددا على أن "ما يواجهه البلد من تحديات وصعوبات، تستوجب تعاوناً وجهداً استثنائياً من الجميع للحد من تأثيرها على المواطن والجانب الخدمي"، منوهان إلى اهمية دور الإطار في تعزيز انسيابية العملية السياسية وحفظ الاستقرار، وتهيئة ظروف انجاح البرنامج الحكومي.