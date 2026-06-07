طهران تقدم لبغداد شرحاً مفصلاً بشأن أسباب الهجوم على "إسرائيل"

قدمت شرحاً مفصلاً الى بشأن أسباب الهجوم الأخير على "إسرائيل".





وقالت ، في بيان، "تلقى وزير الخارجية ، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "، مضيفة "اطّلع عراقجي وزيرَ الخارجية على آخر التطورات المتعلقة بالحرب الجارية، مقدماً شرحاً مفصلاً بشأن أسباب الرد الإيراني الأخير على الهجوم (الإسرائيلي)".

وناقش الجانبان "توقعات رد الفعل (الإسرائيلي) خلال المرحلة المقبلة، كما تطرقا إلى مسار الحوار بين والولايات المتحدة وآفاقه المستقبلية".



وبحث الوزيران وفق البيان "مجمل الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر وتعزيز ، بما في ذلك التواصل مع للاضطلاع بدور فاعل في دعم مساعي السلام".



وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة، بحسب البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".