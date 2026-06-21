السامرائي يزور مجلس محافظة كركوك ويبحث مع أعضائه أولويات المرحلة المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ألمانيا تخطف فوزا قاتلا من ساحل العاج في كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567612-639176534616013594.jpg
السامرائي يزور مجلس محافظة كركوك ويبحث مع أعضائه أولويات المرحلة المقبلة
سياسة
2026-06-21 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
167 شوهد
زار رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، الاحد، برفقة عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مبنى
مجلس محافظة كركوك
، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء المجلس، وعُقد اجتماع جرى خلاله بحث عدد من الملفات المتعلقة بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها.
وأكد
السامرائي
وفق بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أهمية دعم جهود مجلس المحافظة والحكومة المحلية في متابعة الملفات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في
كركوك
.
كما تناول الاجتماع أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والفعاليات السياسية في المحافظة، بما يعزز التفاهم المشترك ويحافظ على خصوصية كركوك وتنوعها، ويخدم مصالح المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم.
يذكر ان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، كان قد زار برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف الشيخ
سفيان
عمر النعيمي
، أمير
قبيلة
السادة النعيم، في
محافظة كركوك
، حيث جرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية التي تهم أبناء المحافظة.
وشدد السامرائي على "أهمية الدور الذي تضطلع به العشائر العراقية في تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، مشيداً بمواقف الشخصيات العشائرية والاجتماعية الداعمة للاستقرار والتعايش بين مختلف مكونات
المجتمع العراقي
".
كما تناول اللقاء "عدداً من الملفات المتعلقة بواقع محافظة كركوك وسبل دعم الاستقرار فيها، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والعشائرية بما يخدم المصلحة العامة".
وقبل ذلك، زار رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي،
مكتب التحالف
في محافظة كركوك، وفيما اكد أهمية المرحلة المقبلة، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.
وذكر بيان لمكتبه، ان السامرائي "زار برفقة وفد من قيادات ونواب تحالف العزم، مكتب التحالف في محافظة كركوك، حيث التقى عدداً من الكوادر التنظيمية وأعضاء التحالف في المحافظة".
ولفت السامرائي الى أهمية تعزيز العمل التنظيمي وتوحيد الجهود بما يسهم في ترسيخ حضور التحالف ومواصلة التواصل مع المواطنين ومتابعة قضاياهم، مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل منظم وتنسيق مستمر بين مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.
وكان قد أكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الاحد، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية.
وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "زار برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، منزل القيادية في التحالف ساهرة
عبد الله محمد
غرب، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة كركوك ولقاءاته مع الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية في المحافظة".
واشار السامرائي خلال الزيارة الى "أهمية تعزيز التواصل بين قيادات وأعضاء التحالف في مختلف المحافظات، وتوحيد الجهود بما يسهم في خدمة المواطنين ومتابعة القضايا التي تهم أبناء كركوك، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الحضور الوطني للتحالف".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السامرائي يؤكد أهمية دعم العمل الصحفي وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية
12:57 | 2026-05-25
السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع القيادات العشائرية
15:12 | 2026-04-04
السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين أعضاء "العزم" في نينوى
13:36 | 2026-04-02
السامرائي يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع القيادات الاجتماعية
10:32 | 2026-03-24
تحالف
العزم
مجلس محافظة كركوك
المجتمع العراقي
المجتمع العراق
عبد الله محمد
السومرية نيوز
مكتب التحالف
محافظة كركوك
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
34.97%
05:36 | 2026-06-21
خبر سار للموظفين
05:36 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
22.56%
05:34 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
أمن
21.94%
07:35 | 2026-06-20
السومرية نيوز تنشر نص أمر القبض على مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
07:35 | 2026-06-20
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
محليات
20.52%
16:18 | 2026-06-20
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
16:18 | 2026-06-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-21
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
نشرة أخبار السومرية
٢٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-20
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
الطريق الى الكأس
سيناريوهات تأهل أسود الرافدين بعد الخسارة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٥ | 2026
14:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
Live Talk
بين الحرية والمسؤولية: أين يقف صانع المحتوى؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-17
اخترنا لك
الحكومة تحدد تموز موعداً لاستكمال الكابينة الوزارية وتؤكد: أزمة السيولة مؤقتة
06:04 | 2026-06-21
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص المولدات والمشاريع الاستثمارية
17:25 | 2026-06-20
بعد التغييرات الأخيرة.. الزيدي يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني
07:52 | 2026-06-20
صحيفة تكشف: موجة تغييرات ثانية تشمل مواقع أمنية واقتصادية حساسة في العراق
06:15 | 2026-06-20
اشادات بحكومة السوداني: تركت بصمة في برمجة الدولة العراقية
06:00 | 2026-06-20
توضيح بشأن منح السوداني قروضاً لدول إفريقية
04:50 | 2026-06-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.