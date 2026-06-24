العراق يرحب بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين طرفي الصراع في المنطقة

وقالت في بيان، "بحث وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ ، وزير خارجية ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وأكد حسين عمق العلاقات العراقية الإماراتية وأهميتها، مشدداً على ضرورة مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما استعرض موقف من التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكداً أن العراق تبنى منذ البداية موقفاً ثابتاً يقوم على رفض الحرب واستمرارها أو توسيع نطاقها، والدعوة إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية، فضلاً عن إدانة الهجمات التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة.وأشار إلى ترحيب العراق بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين طرفي الصراع، معرباً عن أمله في أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات مع جمهورية العراق وتطوير آفاق التعاون الثنائي، متمنياً للعراق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.وتطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما أشار حسين إلى اتصالاته مع للوكالة الذرية، السيد ، بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الراهنة، وفق البيان.