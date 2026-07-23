في زيارة رسمية.. الزيدي يغادر إلى طهران



ـ سياسي



غادر رئيس علي فالح العاصمة ، اليوم الخميس، متوجهاً إلى في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.





وذكر ‏ لرئيس ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " غادر العاصمة ، متوجهاً إلى في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".