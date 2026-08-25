العراق وايران يبحثان عدداً من الملفات القضائية والقانونية المشتركة

وقال في بيان ورد لـ ، ان " والوفد المرافق له التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيجئي".وأضاف ان "الجانبين بحثا عدداً من الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".