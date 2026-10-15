رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً قبيل جلسة التصويت على نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة

وذكر لرئيس البرلمان في بيان ورد لـ ، أن "رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً قبيل جلسة التصويت على نواب والوزارات الشاغرة والمستحدثة".ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على المرشحين للمناصب المذكورة، ضمن جدول أعمال المجلس.