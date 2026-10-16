العراق يعلن اكمال استعدادات انطلاق أعمال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وأوضح السفير كامل أن "التحضيرات جرت بتنسيق مشترك بين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وبالتعاون مع لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود حكومية ومؤسسية متكاملة تهدف إلى تهيئة جميع المتطلبات التنظيمية واللوجستية والأمنية اللازمة، وضمان توفير الظروف الملائمة لانعقاد الاجتماعات وإنجاح أعمالها".وأشار إلى أن "الوفود المشاركة بدأت بالتوافد إلى العاصمة منذ يوم الخميس، تمهيداً للمشاركة في أعمال الدورة، التي تمثل محطة مهمة للتشاور وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء إزاء القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وبحث سبل تعزيز التعاون والتضامن والعمل الإسلامي المشترك".وتكتسب استضافة بغداد لهذه الدورة أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم وتوحيد الجهود، بما ينسجم مع شعار الدورة وأهداف في دعم السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.