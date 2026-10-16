العزاوي: تماسك قيادة العزم ووحدة موقفها أثمرا عن تثبيت الاستحقاقات الوزارية

وقال ، في بيان ورد لـ ، أن "تثبيت الاستحقاقات الوزارية للتحالف جاء ثمرةً لجهود سياسية مكثفة وتماسك القيادة ووحدة موقفها والالتزام بالتفاهمات السياسية".وبارك العزاوي "رئيس ونوابه والوزراء الجدد نيلهم ثقة "، مهنئاً بشكل خاص وياسين العيثاوي، ومتمنياً لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما".وأكد عضو للعزم "مواصلة المسيرة الوطنية بقيادة التحالف، خدمةً للعراق وجمهور العزم في جميع المحافظات"، مثمناً "جهود القيادات الميدانية والشبابية في تحقيق أهداف التحالف وتعزيز حضوره".