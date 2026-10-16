كتلة نيابية: استحداث وزارات جديدة لا يرتب أعباء مالية أو نفقات إضافية على الحكومة

وقال النائب عن الكتلة، جعفر ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "استحداث وزارات جديدة لا يرتب أعباء مالية أو نفقات إضافية على الحكومة".وفي ما يتعلق بالموازنة، أكد الزاملي، أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة تمهد لبدء مناقشة الموازنة، التي ستكون الملف الأبرز على طاولة النقاش خلال الأيام المقبلة".وتابع، أن "الكتل السياسية ناقشت ملف الموازنة، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة"، لافتاً إلى أن "استكمال موازنة عام 2027 يمثل أولوية مهمة وملفاً حساساً للحكومة والوزارات كافة، لارتباطه بالبرامج الحكومية التي تسعى الوزارات إلى تنفيذها خلال العام المقبل".