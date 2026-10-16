العيثاوي يتسلم حقيبة وزارة الثقافة في مقر الوزارة ببغداد

وذكر بيان للوزارة، ان العيثاوي اكد "خلال الجلسة الرسمية التي حضرها الملاك المتقدم للوزارة حرصه على التعاون في منظومة الوزارة و المؤسسات والهيئات التابعة لها، والعمل على وفق البرامج والسياسات التي تضمن توزيع المسؤوليات والمهام بشكل مدروس وتنمية روح العمل الجماعي الناجح".وقدم العيثاوي، "شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة ، على جهودها المبذولة فيما أعربت وزير البيئة ووزير الثقافة وكالة عن تفاؤلها بالحرص الذي يبديه وزير الثقافة العيثاوي في إدارة الوزارة وتطوير مهامها وتشخيص احتياجاتها من متطلبات تخدم الدولة والمجتمع".