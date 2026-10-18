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المحكمة الاتحادية أمام طعن بشأن نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة
سياسة
2026-10-18 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,012 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلن النائب
محمد جاسم الخفاجي
، اليوم الأحد، تقديم طعن أمام
المحكمة الاتحادية العليا
بإجراءات التصويت على تعيين ثلاثة نواب لرئيس
مجلس الوزراء
واستحداث ثلاث وزارات جديدة.
وقال
الخفاجي
، في منشور، إن الدعوى سُجلت بالرقم 253 لسنة 2026، مبيناً أن لائحة الطعن تستند إلى ما وصفه بمخالفة عدد من مواد الدستور.
وأوضح أن الطعن يتضمن الاستناد إلى المادة 139 المتعلقة بالأحكام الانتقالية، والمادة 76 الخاصة بإجراءات تشكيل
مجلس الوزراء
، والمادة 61 المتعلقة بالرقابة النيابية، فضلاً عن المادة 86 بشأن استحداث الوزارات دون تشريع قانون مسبق.
وأضاف أن الدعوى تتضمن أيضاً طلب العدول عن قرار سابق صادر قبل 15 عاماً يتعلق بالموضوع ذاته، معتبراً أن استحداث هذه المناصب والوزارات يثير إشكالات دستورية.
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