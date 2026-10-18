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طعن ضد استحداث وزارات جديدة
سياسة
2026-10-18 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
563 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
تقدم نائب عراقي بطعن أمام
المحكمة الاتحادية العليا
ضد استحداث مناصب لنواب
رئيس الوزراء
و3 وزارات جديدة، وسط اعتراضات سياسية على توزيع المناصب الحكومية بين الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة وفق نظام المحاصصة.
وأعلن النائب
محمد جاسم الخفاجي
تقديم الطعن أمام المحكمة، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتراضاً على التصويت على تعيين 3 نواب لرئيس
مجلس الوزراء
واستحداث 3 وزارات جديدة في
الحكومة العراقية
.
وقال
الخفاجي
، في منشور على «فيسبوك»، إن "لائحة الطعن تستند إلى مخالفة أحكام الدستور، لا سيما المادة (139)، الواردة ضمن الأحكام الانتقالية، والتي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان، وفي الدورة النيابية الأولى فقط".
ومع مباشرة الوزراء الجدد مهامهم، تصاعدت الاعتراضات في الأوساط السياسية العراقية.
ودعا
الحزب الشيوعي العراقي
القوى السياسية الوطنية والديمقراطية، والقوى الشعبية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية، إلى توحيد الصفوف وبناء أوسع حركة شعبية سلمية ضد احتكار السلطة من جانب قوى المحاصصة العرقية والطائفية.
وقال الحزب، في بيان، إنه "بعد أكثر من 5 أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، عادت قوى المحاصصة لتتقاسم السلطة من جديد، واستحوذت لأجل ذلك على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة، وكأن ما ألحقته بالبلاد من خراب وفساد وفقر وتدهور في الخدمات لم يكن كافياً".
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