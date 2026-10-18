توجيه حكومي بحماية المبلّغ عن فساد وكيل وزارة الصناعة

وجهت ، الأحد، بحماية المبلّغ عن فساد وكيل الذي تم اعتقاله.

وقال في بيان، "رئيس السيد علي فالح ، يوجّه بحماية المبلّغ عن فساد وكيل ".

ونقل البيان عن الزيدي قوله، "استقبلنا أحد رجال الأعمال الذي قام بتبليغ الجهات الرسمية عن وجود فساد لدى وكيل وزارة الصناعة، المتهم حاليا بتهمة تلقي الرشوة"، مردفا "أشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد".



وأضاف "حثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وتابع "في ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد".

وكان مصدر مطلع أفاد، قبل أيام، باعتقال وكيل وزارة الصناعة ناصر جبر، متلبساً بالرشوة في مدينة بمحافظة .