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توجيه حكومي بحماية المبلّغ عن فساد وكيل وزارة الصناعة
سياسة
2026-10-18 | 13:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
630 شوهد
وجهت
الحكومة العراقية
، الأحد، بحماية المبلّغ عن فساد وكيل
وزارة الصناعة
الذي تم اعتقاله.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "رئيس
مجلس الوزراء
السيد علي فالح
الزيدي
، يوجّه بحماية المبلّغ عن فساد وكيل
وزارة الصناعة
".
ونقل البيان عن الزيدي قوله، "استقبلنا أحد رجال الأعمال الذي قام بتبليغ الجهات الرسمية عن وجود فساد لدى وكيل وزارة الصناعة، المتهم حاليا بتهمة تلقي الرشوة"، مردفا "أشدنا بشجاعة هذا المواطن، وروح المسؤولية التي تحلى بها، حيث كسر حاجز الخوف ووضع مصلحة بلده فوق كل اعتبار، فاستحق أن يكون جندياً من جنود الدولة، وسيحظى بكامل الحماية له ولعائلته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف الوطنية تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد".
وأضاف "حثّثتا كل رجال الأعمال بأن يحذوا حذو هذا المواطن، من خلال الإبلاغ عن أية حالة من حالات الابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض المسؤولين ضعاف النفوس، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع "في ختام اللقاء كرّمنا هذا المواطن، تقديراً لموقفه الشجاع ومسؤوليته الوطنية في التبليغ عن حالة فساد".
وكان مصدر مطلع أفاد، قبل أيام، باعتقال وكيل وزارة الصناعة ناصر
كاظم
جبر، متلبساً بالرشوة في مدينة
السماوة
بمحافظة
المثنى
.
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