طهران: اتفقنا مع بغداد على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من كردستان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية ضبط حركة الأسواق وتوفير التخصيصات للمشاريع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579295-639280804024831417.jpeg
طهران: اتفقنا مع بغداد على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من كردستان
سياسة
2026-10-20 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
496 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن
السفير الإيراني
في
بغداد محمد
كاظم
آل صادق، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع
بغداد
على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من
كردستان
.
وقال آل صادق في تدوينة على منصة (X) تابعته
السومرية نيوز
، انه "تم الاتفاق خلال اجتماع
اللجنة الأمنية المشتركة
العراقية الايرانية، بحضور الوفد الإيراني ومستشار
الأمن القومي
العراقي، على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإرهابية الإيرانية من إقليم
كردستان العراق
أو تسليمهم لإيران".
وأضاف ان "ذلك جاء في إطار التعاون الأمني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية
العراق
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بوتين يتهم الغرب بدعم النزعات الانفصالية في القوقاز ومحاولة تفكيك روسيا
18:57 | 2026-09-11
ترامب: مسار المفاوضات مع طهران تعقد بعد مقتل القيادات الإيرانية
03:29 | 2026-08-21
عمليات بغداد تؤكد ضرورة متابعة عناصر الجريمة وتنفيذ مذكرات القبض
18:41 | 2026-08-31
على حدود العراق.. مقتل 4 عناصر من "بيجاك" باشتباك مع قوة إيرانية
11:01 | 2026-07-27
السفير
الايراني
اللجنة الأمنية المشتركة
مستشار الأمن القومي
السفير الإيراني
اللجنة الأمنية
كردستان العراق
إقليم كردستان
السومرية نيوز
الأمن القومي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
36.43%
03:35 | 2026-10-19
خبر سار للموظفين
03:35 | 2026-10-19
ضوابط البناء في الأراضي الزراعية
محليات
25.48%
02:39 | 2026-10-19
ضوابط البناء في الأراضي الزراعية
02:39 | 2026-10-19
ترامب يمنح العراق مهلة جديدة؟ الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل اتفاق حصر السلاح
سياسة
24.5%
05:07 | 2026-10-19
ترامب يمنح العراق مهلة جديدة؟ الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل اتفاق حصر السلاح
05:07 | 2026-10-19
قروض وسلف جديدة للموظفين والمتقاعدين في 10 مجالات ونسبة الفائدة
محليات
13.6%
05:12 | 2026-10-20
قروض وسلف جديدة للموظفين والمتقاعدين في 10 مجالات ونسبة الفائدة
05:12 | 2026-10-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-20
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 20-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 20-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
هل العيون تكشف الكذب؟ 19-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
هل العيون تكشف الكذب؟ 19-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى؟ 20-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-20
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى؟ 20-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-20
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 20-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 20-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
هل العيون تكشف الكذب؟ 19-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
صباحكم أحلى مع سلمى
هل العيون تكشف الكذب؟ 19-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-20
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى؟ 20-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-20
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى؟ 20-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:43 | 2026-10-19
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
Live Talk
الرفق بالحيوان مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-19
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
عشرين
الهجرة ..اعتراض مسيحي وانزعاج كردي - عشرين م٥ - الحلقة ٧٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
اخترنا لك
المفوضية تسمي بدلاء لعضوية مجلس النواب ومجلس محافظة البصرة
08:53 | 2026-10-20
الإطار التنسيقي يؤكد أهمية ضبط حركة الأسواق وتوفير التخصيصات للمشاريع
16:23 | 2026-10-19
الحكومة العراقية تلزم كافة المؤسسات بتحريك الشكاوى ضد المحرضين على قرارات حصر السلاح
08:51 | 2026-10-19
الشيخ همام حمودي: يجب الحفاظ على النظام السياسي الحالي.. يستند إلى حاكمية الشعب
08:10 | 2026-10-19
ترامب يمنح العراق مهلة جديدة؟ الرئاسة العراقية تكشف تفاصيل اتفاق حصر السلاح
05:07 | 2026-10-19
توجيه حكومي بحماية المبلّغ عن فساد وكيل وزارة الصناعة
13:22 | 2026-10-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.