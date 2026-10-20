طهران: اتفقنا مع بغداد على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من كردستان

وقال آل صادق في تدوينة على منصة (X) تابعته ، انه "تم الاتفاق خلال اجتماع العراقية الايرانية، بحضور الوفد الإيراني ومستشار العراقي، على اخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإرهابية الإيرانية من إقليم أو تسليمهم لإيران".وأضاف ان "ذلك جاء ‏في إطار التعاون الأمني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية ".