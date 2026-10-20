المفوضية تسمي بدلاء لعضوية مجلس النواب ومجلس محافظة البصرة

وبحسب وثائق وردت لـ ، فإن البدلاء عن أعضاء الذين تسلّموا مناصب حكومية هم:علي بديلاً عن .بديلاً عن .وصفي بديلاً عن محمد علي .وفي سياق متصل، تضمنت القرارات تسمية ثائر سلمان الصالحي بديلاً عن عضو الراحل جعفر صينخ الحجاج.وتأتي هذه الإجراءات ضمن القرارات المتعلقة بشغل المقاعد الشاغرة في المجالس المنتخبة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة لدى .