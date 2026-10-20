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وزيرا التخطيط والثقافة يلتقيان الشيخ حمودي ويبحثون مستجدات الساحة الوطنية
سياسة
2026-10-20 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
بحث وزيرا التخطيط
قتيبة
غازي مجيد، والثقافة
ياسين العيثاوي
، مع رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
الشيخ همام حمودي
، اليوم الثلاثاء، مستجدات الساحة الوطنية، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارتين وسبل تطوير الأداء المؤسسي.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "وزير التخطيط
قتيبة
غازي مجيد، يرافقه وزير الثقافة
ياسين العيثاوي
، التقى رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
الشيخ همام حمودي
".
وقدم الشيخ
حمودي
، في مستهل اللقاء، "التهاني لوزيري التخطيط والثقافة بمناسبة نيلهما ثقة
مجلس النواب
وتسنمهما مهام منصبيهما".
وبحث الجانبان "مستجدات الساحة الوطنية، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارتي التخطيط والثقافة وسبل تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارتين وتعزيز دورهما في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية".
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