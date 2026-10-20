وزيرا التخطيط والثقافة يلتقيان الشيخ حمودي ويبحثون مستجدات الساحة الوطنية

وذكر بيان لوزارة التخطيط، ورد لـ ، أن "وزير التخطيط غازي مجيد، يرافقه وزير الثقافة ، التقى رئيس ".وقدم الشيخ ، في مستهل اللقاء، "التهاني لوزيري التخطيط والثقافة بمناسبة نيلهما ثقة وتسنمهما مهام منصبيهما".وبحث الجانبان "مستجدات الساحة الوطنية، وعدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارتي التخطيط والثقافة وسبل تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارتين وتعزيز دورهما في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية".