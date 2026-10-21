المفوضية تحدد رياض الحميداوي بديلاً نيابياً عن "حسنين الخفاجي" في بغداد

وبحسب قرار لمجلس المفوضين، الصادر في 20 تشرين الأول 2026، ضمن المحضر الاعتيادي رقم 28، حصل الحميداوي، الذي يحمل التسلسل 107 ضمن الائتلاف، على 7634 صوتاً، ليكون المرشح التالي في عدد الأصوات ضمن القائمة.وتضمن القرار تخويل إبلاغ ، عبر دائرة الشؤون النيابية، بمضمون القرار، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للمفوضية.