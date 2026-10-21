الحكومة تحسم الجدل: إغلاق منفذ الشيب لأسباب فنية ولا توجد مقرات للحوثيين في العراق

وقال العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن هناك أكثر من منفذ حدودي يشهد انسيابية في التبادل التجاري مع ، مبيناً أن إغلاق منفذ الشيب يرتبط بمتطلبات الجاهزية والتطوير.وأضاف أن لن يسمح باستخدام أراضيه لتهديد دول الجوار، مؤكداً أن الحكومة لن تتبنى احتضان أي جماعة مسلحة تشارك في صراع معين.وفي ما يتعلق بالملفات الأمنية الإقليمية، أشار العبودي إلى وجود تنسيق عالٍ مع لحسم ملف حزب وإخراج عناصره من العراق. كما أكد وجود تنسيق ولجنة عليا مع إيران لحسم ملف المسلحين الأكراد الإيرانيين الموجودين في العراق.