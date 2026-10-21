العراق والإمارات يبحثان خفض التوترات وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونظيره الإماراتي ، خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس في ، سمو الشيخ ، العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدين "قوة ومتانة الروابط التي تجمعهما، والحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها".

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مخرجات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية ، التي انعقدت في يومي 17 و18 تشرين الأول الجاري، وأهمية البناء على نتائجها بما يعزز الحوار والتضامن والعمل الإسلامي المشترك.



كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، والخيارات المتاحة لتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تفاهمات سلمية تسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.