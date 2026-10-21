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العراق يعتزم إعادة فتح سفارته في السودان

سياسة

2026-10-21 | 15:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يعتزم إعادة فتح سفارته في السودان
54 شوهد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن عزمها إعادة فتح سفارتها واستئناف عملها في السودان، مؤكدة موقف العراق الثابت والداعم لوحدة السودان.

وقالت الوزارة في بيان، "استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن، بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، وذلك في مبنى الوزارة ببغداد، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله في العراق، وإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكد حرص العراق على مواصلة تطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات".
 
وجدد وزير الخارجية موقف العراق الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة مؤسساته الشرعية، مشدداً على أهمية إنهاء النزاع عبر الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ وحدة البلاد ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوداني الشقيق.

وأكد أن العراق سيعمل، خلال رئاسته لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على دعم المبادرات الرامية إلى معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الأزمة السودانية، بما يعزز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.

وأشار حسين إلى أن لجنة عراقية ستتوجه إلى السودان في القريب العاجل لتقييم الأوضاع وتحديد المتطلبات اللازمة لإعادة فتح السفارة العراقية واستئناف عملها، تمهيداً لإيفاد سفير عراقي إلى السودان، بما يعكس حرص العراق على تعزيز حضوره الدبلوماسي وتوطيد علاقاته الثنائية مع السودان.
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