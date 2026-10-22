طالباني: تأخر تشكيل حكومة كردستان بات "نقطة سوداء" في التجربة الديمقراطية

وقال إن "الوقت قد حان للمضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم دون مزيد من التأخير"، لافتاً إلى أن أصدقاء الإقليم في بدأوا يفقدون الأمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق وتشكيل الحكومة.وكشف طالباني عن تفاصيل لقاء جمعه، أمس الأربعاء، بمسؤول رفيع من إحدى الدول الصديقة، مبيناً أن المسؤول استفسر في ختام اللقاء عن أسباب استمرار التعطيل، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تأثير التأخير على سمعة الإقليم وتجربته الديمقراطية.وشدد نائب على ضرورة تجاوز الخلافات والإسراع في خطوات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات القائمة.