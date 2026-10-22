العراق والسعودية يبحثان أهمية طرح مبادرة إقليمية تسهم في خفض التصعيد

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونظيره السعودي ، أهمية طرح مبادرة إقليمية تسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "أجرى وزير الخارجية ، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ، الأمير ، بحثا خلاله مخرجات مؤتمر الذي عُقد في ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات".

كما تناول الاتصال "مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتحديات التي تواجه دولها، فضلاً عن أهمية طرح مبادرة إقليمية تسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة"، مؤكدين ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.