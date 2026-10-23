العراق ولبنان يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين

وذكرت في ، في بيان، أن “السفير التقى اللواء لاوندس في مقر لأمن الدولة بالعاصمة بيروت، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.وأضافت أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا التي تخدم مصالح البلدين وأمن شعبيهما، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون المشترك”.وأشارت إلى أن “اللواء لاوندس هنأ السفير الحسيني بمناسبة تسنمه مهام عمله سفيراً للعراق لدى ، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين”.