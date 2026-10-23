العراق يدين هجوم الكنيسة في الأردن ويؤكد تضامنه مع المملكة بمواجهة الإرهاب

وذكرت في بيان، أن “حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره ، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، مقدماً تعازيه إلى القيادة الأردنية والشعب الأردني وعوائل الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين”.وأكد حسين، بحسب البيان، أن “الإرهاب يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع”، مشدداً على “أهمية التضامن والتعاون في مواجهته، لاسيما أن الشعب العراقي عانى طويلاً من آفة الإرهاب”.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني عن شكره وتقديره لموقف وتضامنه مع المملكة.