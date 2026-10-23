السيد الصدر يدين استهداف كنيسة في الأردن: عمل إرهابي تقف خلفه أذرع الاستعمار

وقال في بيان، إن “ما حدث في المملكة الأردنية من استهداف دور العبادة للديانة يُعد عملاً إرهابياً من قبل أذرع الاستعمار والاستكبار كداعش وأضرابها، الذين يشوهون سمعة الدين والسلام والإنسانية”.وأضاف أن “هذا نداء من الأشرف لتغليب الحكمة والسلام والاعتدال”، مقدماً تعازيه إلى المسيحيين، ومتمنياً لهم “السلام في ربوع الإسلام”.