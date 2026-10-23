الحكومة العراقية تدين العمل الإجرامي بمحافظة الكرك الأردنية: الارهاب جذر للشر

وذكر لرئيس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان " عبرت عن شديد إدانتها للعمل الإجرامي الإرهابي الجبان، الذي شهدته كنيسة القديس للروم الأرثوذكس في بلدة بمحافظة الكرك الأردنية، على أيدي جماعات تكفيرية مجرمة".واضاف البيان، ان "هذا الاعتداء الوحشي، يبرهن على أن الإرهاب جذر للشر الذي سبق لشعبنا العراقي أن عانى منه وواجهه بكل حزم وقوة، وهو ما يدعونا للوقوف صفاً واحداً ضدّ كل الأصوات التي تهدد أمن مجتمعاتنا، وتعبث بسلمها ".واختتم البيان "نسأل الله، جلّ وعلا، الصبر والسلوان والراحة والسلام لأرواح الضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل".