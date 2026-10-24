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المالكي: نقف مع الاردن في مواجهة الارهاب
سياسة
2026-10-24 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم السبت، الوقوف مع الاردن في مواجهة الارهاب.
وقال
المالكي
في تدوينة على منصة (X) تابعتها
السومرية نيوز
، ان "إدانة الإرهاب موقف مبدئي لا يتجزأ، حيث إن ما تعرض له العراقيون من جرائم إرهابية واستهداف للأبرياء وتهجير للعائلات وتدمير للمدن على يد عصابات
داعش
الإرهابية، يجعلنا أكثر إدراكاً لوحشية الإرهاب وخطورته على المجتمعات".
واضاف "نقف مع
الأردن
الشقيق في مواجهة الإرهاب"، مؤكدا ان "أمن شعوبنا العربية واحد، وأن التضامن في مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة".
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