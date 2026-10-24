المالكي: نقف مع الاردن في مواجهة الارهاب

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان "إدانة الإرهاب موقف مبدئي لا يتجزأ، حيث إن ما تعرض له العراقيون من جرائم إرهابية واستهداف للأبرياء وتهجير للعائلات وتدمير للمدن على يد عصابات الإرهابية، يجعلنا أكثر إدراكاً لوحشية الإرهاب وخطورته على المجتمعات".واضاف "نقف مع الشقيق في مواجهة الإرهاب"، مؤكدا ان "أمن شعوبنا العربية واحد، وأن التضامن في مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة".