أتروشي يدين استهداف كنيسة في الأردن ويدعو لتعزيز التعاون الأمني

وأكد أتروشي، في بيان، تضامن الكامل مع في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.وقدم أتروشي تعازيه ومواساته إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأن تنعم المملكة الأردنية بالأمن والسلام.