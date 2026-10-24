ائتلاف إدارة الدولة يدعو لحماية المتظاهرين ويؤكد أهمية إقرار الموازنة

دعا ، السبت، الى حماية المتظاهرين، فيما أكد أهمية إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال في بيان، "استضاف رئيس علي فالح ، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف ، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس ، ورئيس ".

وناقش الائتلاف وفق البيان "التطورات الأمنية والعسكرية الداخلية والإقليمية"، وأكد ضرورة إيلاء هذه الملفات اهتماماً بالغاً، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، كما دعا الجميع إلى الالتزام بما تحقق من سياسات وحكمة لحفظ أمن وسيادة البلاد.

وأكد الائتلاف أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً"، ودعا إلى "توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وتجنب المساس بأمن المواطنين، أو التعدي على الممتلكات العامة، أو قطع الطرقات".

وبحث الائتلاف الموازنة، وشدد على أهمية إقراره ضمن التوقيتات الدستورية والمحددة، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع والبرامج الأكثر مساساً بحاجات المواطنين الخدمية والمعيشية، بما يضمن لهم .

وثمّن الائتلاف بحسب البيان "الخطوات التي تنتهجها المؤسسات المختصة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعدد منافذ تصدير النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ العراقي".