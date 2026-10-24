رئيس مجلس القضاء يناقش خلال اجتماع "إدارة الدولة" إجراءات مكافحة الفساد

وقال المجلس في بيان، "حضر السيد ، القاضي الدكتور ، اليوم السبت، اجتماع ، الذي عُقد في القصر الحكومي".

وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات القضاء في قضايا مكافحة الفساد الإداري، والموقف القانوني لخارطة موضوع حيازة السلاح خارج الأطر الدستورية والقانونية".

واستضاف علي فالح ، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف ، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس ، ورئيس .