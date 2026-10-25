البرلمان يعقد جلسة جديدة

عقد ، اليوم الاحد، جلسة جديدة برئاسة .



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب هـيـبـت الـحـلـبوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (27)، من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني ".