مجلس النواب يصوت على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً

وذكرت ، في بيان، أن المجلس صوّت على تمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوما اعتبارًا من ١-١١ ولغاية ١-١٢.وأضافت الدائرة أن أربعة نواب أدّوا اليمين الدستورية أعضاءً في ، وهم كل من الفيلي، وحسين أحمد هادي ، ووصفي ، ورياض جاسم الحميداوي.وفي سياق متصل، أجّل مجلس النواب التصويت على مقترح لقانون رقم (137) لسنة 1981، إلى الجلسات المقبلة.