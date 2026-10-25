مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون منح الموظف اجازة طويلة الأجل

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن " صوت على مقترح قانون منح الموظف اجازة طويلة الأجل".وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب باسم الغرابي، للصحيفة الرسمية، ان مقترح قانون الإجازة الاعتيادية الطويلة يتيح للموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة، الحصول على إجازة واحدة لمدة خمس سنوات أو أكثر، بناءً على طلبه، مع استمرار صرف راتبه الاسمي طوال مدة الإجازة.وأضاف أن الموظف يستطيع قطع الإجازة بعد انقضاء نصف مدتها، من دون مطالبته بإعادة الرواتب التي تسلمها خلالها.