مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المُقبل

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " رفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المُقبل".وكان قد عقد مجلس النواب، جلسة بحضور 235 نائباً تضمنت التصويت على مقترح قانون منح الموظف اجازة طويلة الأجل، وتمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوم اعتبارًا من ١-١١ ولغاية ١-١٢.وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (١٤) لسنة ۲۰١٠. فيما اجل التصويت على مقترح لقانون رقم (137) لسنة 1981 إلى الجلسات المقبلة.وخلال الجلسة أيضا، أدّى النواب المدرجة أسماؤهم أدناه اليمين الدستورية أعضاءً في مجلس النواب:* الفيلي* هادي* وصفي* رياض جاسم الحميداوي