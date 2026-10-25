العراق بصدد إرسال سفير إلى جمهورية جنوب أفريقيا

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "وزير الخارجية استقبل، اليوم الأحد، في ببغداد، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى في جمهورية ماتسي أنجيلينا موتسكيغا"، مبينة ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين".وأضافت ان "الجانبين بحثا آفاق التعاون الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والأكاديمي".وأشاد الوزير "بالتاريخ النضالي لجمهورية جنوب أفريقيا وتجربتها في الكفاح من أجل الحرية والعدالة"، مؤكداً "تطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون".وأشار الوزير إلى "عزم العراق إرسال سفير إلى جمهورية جنوب أفريقيا في المستقبل القريب، بما يعكس حرصه على تعزيز التمثيل الدبلوماسي وتطوير العلاقات بين البلدين".وأكد "أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين البلدين، والعمل على ترجمة الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات إلى خطوات عملية تخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".