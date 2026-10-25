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العراق بصدد إرسال سفير إلى جمهورية جنوب أفريقيا
سياسة
2026-10-25 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
السومرية نيوز
- سياسي
اعلن وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الأحد، ان
العراق
يعتزم إرسال سفير إلى جمهورية
جنوب أفريقيا
في المستقبل القريب.
وقالت
وزارة الخارجية
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "وزير الخارجية
فؤاد حسين
استقبل، اليوم الأحد، في
مقر وزارة الخارجية
ببغداد، وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى في جمهورية
جنوب أفريقيا
ماتسي أنجيلينا موتسكيغا"، مبينة ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين".
وأضافت ان "الجانبين بحثا آفاق التعاون الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والأكاديمي".
وأشاد الوزير "بالتاريخ النضالي لجمهورية جنوب أفريقيا وتجربتها في الكفاح من أجل الحرية والعدالة"، مؤكداً "تطلع
العراق
إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون".
وأشار الوزير إلى "عزم العراق إرسال سفير إلى جمهورية جنوب أفريقيا في المستقبل القريب، بما يعكس حرصه على تعزيز التمثيل الدبلوماسي وتطوير العلاقات بين البلدين".
وأكد "أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين البلدين، والعمل على ترجمة الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات إلى خطوات عملية تخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين".
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