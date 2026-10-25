توجيه حكومي بالتحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان

وجه ، الاثنين، بالتحقيق مع رئيس بعد تصريحات له بشأن منفذ الشيب الحدودي.

وقال مكتب في بيان، "وجّه رئيس علي فالح الزيدي، بإجراء تحقيق مع رئيس ، مصطفى دعير ، على خلفية التصريحات التي أدلى بها يوم أمس الأحد، والتي تضمنت التهديد بإعلان حالة العصيان في حال عدم الاستجابة لفتح منفذ الشيب، فضلاً عن استخدام ألفاظ غير لائقة".

وأضاف البيان "يأتي هذا التوجيه تأكيداً على ضرورة الالتزام بالقانون، واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات المذكورة إلى الجهات المختصة".

وكان رئيس مجلس ، أمهل، الأحد، حتى يوم الخميس المقبل لفتح منفذ الشيب الحدودي، محذراً من إلى العصيان المدني وقطع الطرق في المحافظة في حال عدم الاستجابة للمطلب.

يشار الى أن الحكومة العراقية قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .