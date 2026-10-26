في زيارة رسمية.. الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى الأردن

وذكر لرئيس ، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن توجه إلى في زيارة رسمية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمالها.ومن المقرر أن يلتقي الزيدي العاهل الملك ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وعمّان وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة.كما يُتوقع أن تتناول المباحثات عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يدعم الاستقرار في المنطقة.وتأتي الزيارة في إطار مساعي والأردن إلى توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.