المحكمة الاتحادية تردّ دعوى حل برلمان كردستان وتؤجل أخرى بشأن الحكومة

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن المحكمة ردّت الدعوى الخاصة بحل برلمان الإقليم، مؤكداً أن القضية تقع خارج نطاق اختصاصها.وأضاف أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بتصنيف حكومة حكومة تصريف أعمال إلى 14 كانون الأول 2026.ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه عملية تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم تواجه خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، رغم مرور نحو عامين على الانتخابات التشريعية في الإقليم.