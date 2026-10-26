الزيدي يلتقي ملك الأردن في عمّان لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

– سياسة



التقى رئيس علي فالح ، اليوم الاثنين، العاهل الملك ، في العاصمة عمّان، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.





وأضاف أن سيبحث مع العاهل سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون والشراكة في مواجهة مختلف التحديات، كما سيترأس مع الأردني اجتماعاً موسعاً لوفدي البلدين، ويرعى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والتكامل والشراكة الاقتصادية بما يحفظ المصالح المشتركة. وذكر لرئيس ، أن الزيارة شهدت مراسم استقبال رسمي للزيدي في مطار ماركا، بحضور الملك ، تخللها عزف لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.وأضاف أن سيبحث مع العاهل سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون والشراكة في مواجهة مختلف التحديات، كما سيترأس مع الأردني اجتماعاً موسعاً لوفدي البلدين، ويرعى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والتكامل والشراكة الاقتصادية بما يحفظ المصالح المشتركة.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء ان هذه الزيارة تهدف الى تقوية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وللتعبير عن حرص ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير المشروعات المشتركة في هذه المجالات.



وأكد أن يمثل اليوم نقطة لقاء للجميع، ويعتمد على مبدأ التوازن وتحقيق المصالح المشتركة في علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى مواصلة التنسيق والجهود الرامية إلى انهاء الأزمات والتوترات في المنطقة وارساء دعائم الاستقرار فيها.



من جانبه، أكد الملك عبد ، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق على المستويات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية والتنمية، لافتاً إلى دعم لدور العراق المحوري ومساعيه لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.