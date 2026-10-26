الزيدي يؤكد أهمية إنشاء منطقة حرة بين العراق والأردن لتعزيز التبادل التجاري

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "ترأس مع رئيس ، اليوم الاثنين في العاصمة عمّان، جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والأردني".وشهد الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، حيث أكد الزيدي أهمية زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية".وبحث الاجتماع "تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وأهمية إنصاف الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الكاملة، وكذلك العمل على دعم الجهود الدبلوماسية والحوارات، من أجل مواجهة التحديات وإنهاء الأزمات والصراعات وآثارها السلبية، على المستويين الإقليمي والدولي".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن " شريك استراتيجي للعراق، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك؛ للتعامل مع جميع التحديات والمضي في توطيد العلاقات الثنائية"، مبيناً أهمية إنشاء للتبادل التجاري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التعاون والترابط المشترك، وبما يعود بالمنفعة المتبادلة.من جانبه، أشار جعفر حسان إلى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع والأردن، مؤكداً دعم بلاده ومساندتها لحكومة العراق وشعبه، والحرص على إدامة التعاون والتنسيق لتحقيق التكامل المشترك في مختلف المجالات".