العراق والأردن يوقعان على 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "رعى مع رئيس مراسم التوقيع على 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية هي:1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.2- مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة.3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال والبحث العلمي، للأعوام 2026-2031.4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك.5-مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والمحفوظات.6 -مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين ومعهد الخدمة الخارجية في جمهورية .7.آلية التعاون في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.8- نسخة معدلة من البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، للأعوام 2026 - 2028.9- البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام 2026 – 2028".