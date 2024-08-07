Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: مفاوضات التهدئة وصلت للمرحلة النهائية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي هذا الشهر في دولة مجاورة للعراق

علم وعالم

2024-08-07 | 08:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
راصد الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي هذا الشهر في دولة مجاورة للعراق
المصدر:
وكالات
2,626 مشاهدة

بعد الزلزال الذي ضرب بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية أضنة جنوبي تركيا، حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من زلزال جديد يحتمل أن يضرب البلاد محدداً التوقيت أيضاً.

فقد كتب الخبير المثير للجدل عبر حسابه على منصة "إكس"، عن الزلزال الذي ضرب وسط تركيا (أضنة) بقوة 4.6، مضيفاً "من الممكن حدوث هزة أقوى على المدى القصير".

كما أجاب الرجل المهتم بحركة الكواكب على سؤال لأحد متابعيه حول تحديد توقيت الزلزال بالمدى القصير، ليرد هوغربيتس بالقول "نعم.. اب شهر حرج".

وتابع في منشور آخر بالقول "سنشهد ظواهر هندسية حرجة في الفترة من 7 إلى 8 اب"، مضيفاً "هناك احتمال لحدوث هزات أقوى في الأيام القادمة".

أتى هذا التوقع، بعدما هز زلزال وقع عند الساعة 05:32 (بالتوقيت المحلي) منطقة كوزان التابعة لولاية أضنة جنوبي تركيا بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

كما أضاف أن مركز الزلزال منطقة كوزان، ووقع على عمق 7.6 كلم.

من جانبه، أفاد قائمقام منطقة كوزان بهاء الدين ألب أرسلان كويلو، أنهم لم يتلقوا أنباء سلبية إثر الزلزال، بحسب "الأناضول".

يذكر أن اسم فرانك هوغربيتس بدأ يلمع مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. واشتهر وقتها وصعد نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام". وانطلقت نجوميته وحلقت في السماء من وقتها فأخذ يتوقع ويتنبأ بالزلازل، صغيرها وكبيرها، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.

وتوقعات وتحذيرات الخبير الهولندي أثارت كثيرا من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

رغم الهجوم المتواصل عليه، فإن هوغربيتس يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التى تضربها، وهي ما سمّاها "هندسة الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية، وهو ما صرّح به خلال حديث مع "العربية.نت" في وقت سابق.

يشار إلى أن كافة العلماء يرفضون نظريات الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين بأن لا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من المستحيلات.

قد نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن وفق العلماء والخبراء أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.
 >> انضم الى السومرية على واتساب

تركيا

زلزال

الراصد الهولندي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Play
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
Play
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Play
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
Play
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
Play
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
Play
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
Play
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
Play
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
Play
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Play
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
Play
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Play
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
Play
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
Play
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
Play
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
Play
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
Play
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
Play
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
اخترنا لك
الأرض على موعد مع "دموع القديس لورانس" الأسبوع المقبل
08:44 | 2024-08-07
عمرها 4000 عام.. علماء يفكون رموز ألواح مسمارية عثر عليها في العراق
04:49 | 2024-08-07
لا تفعلها.. عادات يومية تهدد صحة العين
03:51 | 2024-08-07
رفع الأثقال للنساء: كيف تعزّز الصحة ويمنع هشاشة العظام؟
03:41 | 2024-08-07
مؤشر "قادة بحوث العلوم الطبيعية".. العراق في مرتبة متأخرة بـ9 مقالات فقط
05:54 | 2024-08-06
حساسية الوجه المفاجئة.. أسبابها وانواعها وعلاجها؟
05:56 | 2024-08-02
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.