زحل عن أقرب نقطة ممكنة من الأرض

وقالت الخدمة: "سيصل زحل إلى أقرب مسافة من الأرض في 8 ايلول ليجد نفسه في مواجهة الشمس. وفي الطقس الصافي سيتمكن سكان الأرض من فحصه بالتفصيل".واضافت: "في يوم المواجهة 8 ايلول 2024 سيكون زحل على مسافة 8.66 وحدة فلكية (ما يقرب من 1.3 مليار كيلومتر) من الأرض، مع العلم أن الوحدة الفلكية هي قيمة تعادل مسافة بين الأرض والشمس".يذكر أن مواجهة الكواكب هي تكوين تكون فيه مراكزها على خط واحد. وعند ذلك تقع الأرض بين الشمس والكوكب الذي يكون في مواجهة النجم.سيصل سطوع زحل في هذا الوقت إلى أعلى قيمة ممكنة، وسيكون القطر الظاهري لزحل 19.2 ثانية قوسية. وستتاح لسكان الأرض فرصة فريدة لفحصه بالتفصيل.سيكون زحل مرئيا من موسكو في الطقس الصافي من المساء حتى الفجر. وعند منتصف الليل سيصل إلى أعلى نقطة له في السماء.