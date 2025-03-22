"حجر ثمين لامع".. اكتشاف كوكب "الماس" اكبر من الأرض بـ5 مرات

وأذهل الاكتشاف الحديث الباحثين، وهو عبارة عن كوكب ضخم يشبه الألماس، يعرف باسم PSR وهو اكبر من الأرض بخمس مرات.ويعتقد العلماء أن الكوكب PSR J1719-1438b كان في السابق جزءًا من نجم، وقد جرّده نجم نيوتروني من طبقاته الخارجية، تاركًا وراءه نواةً غنيةً بالكربون، ومع مرور الوقت، حوّل الضغط الهائل هذه النواة إلى كوكبٍ يشبه الالماس، وقد عزّز هذا الاكتشاف النادر اهتمام علماء الفلك بالتكوينات الكوكبية غير العادية.لكن هذا ليس الكوكب المتلألئ الوحيد في ، بل سبقه كوكب اخر يدعى 55 Cancri e، وهو غني بالالماس أيضًا، حيث اكتشف العام الماضي، من خلال تلسكوب ويب الفضائي التابع لناسا وهو كوكب عملاق شبيه بالأرض يقع على بُعد 41 سنة ضوئية، يبلغ عرضه ضعف عرض الأرض، وأثقل منه بتسعة أضعاف.يدور الكوكب 55 Cancri e حول نجمه المضيف في 17 ساعة فقط، ويتعرض لحرارة شديدة، يمكن أن تصل درجات حرارة سطحه إلى 2400 درجة مئوية، مما يحول سطحه إلى حمم بركانية منصهرة. كما اكتشف العلماء غلافًا جويًا ثانويًا، يُرجَّح أنه ناتج عن نشاط بركاني.ما يجعل كوكب 55 Cancri e مميزًا حقًا هو تركيبته الماسية المحتملة. تشير الدراسات إلى أن ثلث كتلته قد يكون مكونًا من الماس، فبدلًا من الماء والصخور المألوفة على الأرض، قد يكون هذا الكوكب مغطى بهياكل كربونية لامعة مثل الجرافيت والماس.