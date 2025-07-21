"سائل منوي".. علاج لتساقط الشعر

يستخدم هذا العلاج التجميلي، المعروف باسم حقن "بولينيوكليوتيدات"، منذ أكثر من عقد في ، وينتشر الآن في دول غربية مثل المملكة المتحدة، حيث تقدم بعض العيادات جلسات علاجية تصل تكلفتها إلى 400 جنيه إسترليني.وتعتمد هذه الحقن على جزيئات الحمض النووي النقية والمعقمة المستخرجة من السائل المنوي لسمك السلمون أو التروت، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات، وتُحقن في الجلد لتحفيز الخلايا الليفية المسؤولة عن الحفاظ على بنية الأنسجة، والتي تقلّ فعاليتها مع التقدم في العمر.ويعمل هذا العلاج على تجديد البشرة ومساعدة فروة الرأس على إنتاج الكولاجين، ما يساهم في تعزيز نمو شعر صحي وتحسين مظهر الجلد. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن فعالية الحقن في تحفيز بصيلات الشعر تعتمد على عمق الحقن، إذ يجب أن تصل إلى 3-4 ملم في فروة الرأس لتحقيق نتائج ملموسة.وينصح الأطباء بإجراء دورة علاجية من 3 إلى 4 جلسات بفواصل زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، وتستغرق كل جلسة حوالي نصف ساعة.ورغم فوائده، قد ترافق هذا العلاج بعض الأعراض الجانبية مثل نزيف خفيف وكدمات وصداع، لذلك من الضروري الخضوع له تحت إشراف طبي.