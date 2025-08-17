دراسة: 20% من المسطحات المائية ستختفي بحلول 2050

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:00 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537422-638910062090690011.jpeg
دراسة: 20% من المسطحات المائية ستختفي بحلول 2050
علم وعالم
2025-08-17 | 01:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
السومرية
نيوز-علم وعالم
كشفت دراسة بيئية حديثة، عن إمكانية اختفاء 20% من الأراضي الرطبة في العالم بحلول عام 2050، أي بعد 25 عاما من الان فقط.
وتقول الدراسة، التي عمل عليها علماء من جامعة تومسك، انه وفقا لأحدث تقرير صادر عن اتفاقية الأراضي الرطبة، فقدت البشرية منذ عام 1970 ما يقارب 22% من هذه الأراضي، أي ما يعادل 411 مليون هكتار، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تختفي نحو 20% من الأراضي الرطبة المتبقية بحلول عام 2050.
وتشمل الأراضي الرطبة المستنقعات والبحيرات والأنهار والخزانات المائية الاصطناعية، بالإضافة إلى المناطق الساحلية للبحار، وتشغل المستنقعات نحو 6% من سطح الأرض، لكنها تسهم بأكثر من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث توفّر هذه النظم البيئية المياه النظيفة، وتحمي من الفيضانات، وتدعم الزراعة، وتمثل مخازن هائلة للكربون، غير أنها، بسبب تغيّر المناخ والنشاط البشري، تختفي بوتيرة أسرع من أي بيئة طبيعية أخرى.
وتشير
الدكتورة
إيرينا فولكوفا، الأستاذة المشاركة في المعهد البيولوجي بجامعة تومسك، إلى أن المستنقعات تلعب دورا خاصا في تنظيم المناخ، إذ إنها قادرة على تراكم الكربون في رواسب الخث لآلاف السنين، وهي النوع الوحيد من البيئة الطبيعية الذي يبرّد المناخ العالمي باستمرار.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي المستنقعات على ضعف كمية الكربون التي تحتويها الغابات. وتكتسب المستنقعات الشاسعة في غرب
سيبيريا
أهمية خاصة، بما في ذلك مستنقع فاسيوغان الكبير، وهو أكبر حوض خث على الأرض.
ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على الأراضي الرطبة، إلى جانب كونها ضرورة بيئية، هو ضرورة اقتصادية أيضا، فاختفاؤها سيؤدي إلى زعزعة استقرار المناخ، وانخفاض احتياطيات المياه العذبة، وزيادة وتيرة الفيضانات الكارثية، لذلك يدعو العلماء إلى تعاون دولي في هذا المجال، وإلى توظيف الابتكارات العلمية في برامج واستراتيجيات حماية البيئة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسطحات اختفت وسدود انخفضت لاقل من النصف... 4 صور فضائية عن جفاف العراق مقارنة بالعام الماضي
04:41 | 2025-08-12
الموارد المائية تُعلن تأمين الحصة المائية الكاملة لمحافظة البصرة
07:53 | 2025-07-03
وزير الموارد: الإيرادات المائية لا تغطي سوى 50% من الحاجة
04:18 | 2025-07-07
الموارد المائية: إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة في الرضوانية
06:31 | 2025-07-04
الاراضي الرطبة
المسطحات المائية
التغير المناخي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدكتورة
السومرية
سيبيريا
الأنهار
استرا
رينا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
53.37%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
اقتصاد
20.19%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
16.31%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.13%
03:42 | 2025-08-16
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
الأكثر مشاهدة
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
اخترنا لك
دراسة تنجح بكشف سرطان الحنجرة عبر الذكاء الاصطناعي
02:32 | 2025-08-13
مستشفى الناصرية التعليمي بإدارة ابيكس هيلث يحصل على شهادة المبادرة الذهبية للتميز
10:39 | 2025-08-12
رائحة الجسم ليست دائمًا بسبب العرق... اكتشف الأسباب الصادمة!
07:19 | 2025-08-12
بوغاتي Brouillard... حلم جامعي التحف وكابوس الباحثين عن القيمة
04:11 | 2025-08-12
تموز 2025.. ثالث أسخن تموز في تاريخ الارض
01:59 | 2025-08-07
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.