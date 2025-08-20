دراسة تحذر من خطر عالمي

ويُتوقع أن يفتك هذا الوباء بأرواح أكثر من ضحايا بحلول عام 2050.وأجريت الدراسة على عينات من مياه صرف المراحيض في 44 رحلة جوية دولية وصلت إلى من تسع دول مختلفة.وأظهر التحليل وجود 9 مسببات أمراض مقاومة للمضادات الحيوية المصنّفة عالية الخطورة، بعضها يُكتسب داخل المستشفيات ويقاوم عدة أنواع من الأدوية. كما تبيّن أن خمسا من هذه السلالات ظهرت في جميع العينات، في حين تم رصد جين خطير يمنح البكتيريا مقاومة لأدوية تعد الخيار العلاجي الأخير في 17 رحلة جوية.ولم يُكتشف هذا الجين من قبل في شبكات الصرف الصحي الحضرية بأستراليا، ما يشير إلى أنه وصل عبر السفر الجوي الدولي.وشملت الرحلات الجوية التي جرى تحليلها: 18 رحلة قادمة من الهند، و14 من المملكة المتحدة، وست رحلات من ، إضافة إلى رحلات منفردة من والإمارات وتركيا وجنوب إفريقيا واليابان وإندونيسيا.وأظهرت النتائج أن الرحلات القادمة من ، خاصة الهند، احتوت على مستويات أعلى من جينات مقاومة المضادات الحيوية مقارنة بالرحلات القادمة من أوروبا والمملكة المتحدة.ويرى الباحثون أن هذه الفوارق ترتبط بتباينات في أنماط استخدام المضادات الحيوية وأنظمة الصرف الصحي والكثافة السكانية وسياسات العامة بين المناطق. كما أكدوا أن المادة الوراثية للبكتيريا تظل مستقرة في مياه الصرف حتى بعد التعرض للمطهّرات لمدة تصل إلى 24 ساعة، ما يضمن دقة التحليل.