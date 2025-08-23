العثور على صليب مسيحي عراقي يعود لزمن النبي محمد "ص" في الامارات

وبحسب تقارير اثارية، فإن الصليب المنحوت طوله 27 سم وعرضه 17 سم، وسمك حوالي 2 سم، عثر عليه مقلوبًا في أرضية تُعتبر جزءًا من مجمع رهباني، حيث صُنعت القطعة من الجبس وزُيّنت بنقوش نباتية ونقوش منقطة وقاعدة متدرجة، يقول علماء الآثار إنها تعكس تصاميم من مجتمعات في والكويت مرتبطة بالكنيسة الشرقية.قالت عالمة الآثار الإماراتية هاجر المنهالي، عضو الفريق العامل تحت إشراف دائرة الثقافة والسياحة في : "عندما قلبناه، فوجئنا برؤية صليب محفوظ بشكل رائع. كان هذا أحد أهم اكتشافات بعثة هذا العام". وأوضح المسؤولون أن الصليب سيخضع للترميم والدراسة العلمية، بما في ذلك التأريخ بالكربون، لتحديد عمره وسياقه بشكل أدق.وجاء هذا الاكتشاف ضمن حملة تنقيب ميدانية بدأت في يناير 2025 في صير الواقعة على بعد حوالي 170 كيلومترا ظبي.