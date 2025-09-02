تحذير عاجل.. وصول سحابة بلازما شمسية يُفعّل عاصفة مغناطيسية على الأرض

وأفاد العلماء بأن السحابة ناتجة عن "بُصاق شمسي" قوي (Flare) وقع قبل يومين على سطح الشمس. وقد رصدت المركبة الفضائية العاملة عند نقطة لاغرانج (L1) – وهي نقطة توازن جاذبية بين الأرض والشمس – مرور الجبهة الأمامية للانبعاث البلازمي عند الساعة 23:35 بتوقيت ، بسرعة بلغت 650 كيلومترًا في الثانية.وأكد الخبراء أن عاصفة مغناطيسية بمستوى G2-G3 قد بدأت فعليًا، وفق بيانات مراكز الرصد الأرضية، مشيرين إلى أن الذروة قد تصل إلى مستوى G3، وهو ما يُصنف على أنه عاصفة متوسطة إلى قوية. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي التفاعلات بين الجسيمات المشحّعة والغلاف المغناطيسي إلى اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية، وتداخلات في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وانطلاق إنذارات كهربائية خاطئة في الشبكات الحامية.كما يتوقع تشكل الأضواء القطبية (الشفق القطبي) بشكل رئيسي فوق المناطق القطبية، لا سيما في وكندا، مع احتمال ظهورها بشكل متفرق في مناطق .وحذر العلماء من التأثيرات المحتملة على صحة بعض الفئات الحساسة، خاصة من يعانون من اضطرابات في ضغط الدم أو الجهاز العصبي، إذ قد تظهر أعراض مثل الصداع، والأرق، وضعف عام، وانخفاض مؤقت في الضغط الدموي، داعين هؤلاء إلى توخي الحذر ومراقبة حالتهم الصحية خلال الأيام القادمة.